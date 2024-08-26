Президент КХЛ Морозов — о контрактах СКА: «Пока к ним нет претензий в юридическом плане, все законно»

Глава Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что контракты петербургского клуба соответствуют регламенту.

— Все межсезонье нахожусь под впечатлением, что смотрю за новой версией «Ну, погоди!», где СКА в виде зайца убегает от КХЛ в виде волка. Пока у лиги не все получается, а у многих остаются вопросы по новым контрактам игроков СКА.

— Каждый контракт из СКА, который присылают для регистрации в ЦИБ, нами тщательно разбирается. В соглашениях, подписанных Зайцевым, Кузнецовым и Грицюком, не обнаружено никаких нарушений. То же самое касается и других шагов питерцев. Пока к ним нет претензий в юридическом плане, все законно. Это не означает, что все обязательно останется неизменным в дальнейшем. КХЛ продолжит делать шаги для улучшения конкурентной борьбы.

— Со стороны кажется странным, зная ситуацию на рынке, что игроки такого уровня получают относительно скромные деньги. За 50 миллионов рублей в год Кузнецова и условный «Адмирал» мог бы подписать.

— Я видел контракт Кузнецова. Евгений может заработать миллиард рублей.

— Для этого надо очень постараться, а любая травма делает практически невозможным попадание в тройку лучших по отдельным показателям.

— Он сам согласился пойти на такой вариант, рассчитывая заработать большие деньги бонусами.

— Появление Кузнецова в КХЛ — явный плюс для лиги. Не смущает ситуация, что ему выписали огромные бонусы, которые суммарно выше, чем потолок зарплат для одной команды? Финансовое неравенство в лиге, от которого стремитесь уходить, слишком очевидное.

— В этом нет никакого диссонанса. Игрок хочет стать лучшим. Только тогда он получит хорошие деньги. Смысла ограничивать личные бонусы за достижение спортивного результата я не вижу. Вспомните ситуацию, которая была два года назад. Тогда Александр Радулов только в последних матчах смог пробиться в тройку бомбардиров, получив большую премию. Через несколько лет из НХЛ могут вернуться другие наши звезды, которые могут подписать контракты по такой же схеме.

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