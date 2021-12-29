Президент КХЛ Морозов объяснил решение отменить Матч звезд лиги в 2022 году

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов объяснил решение лиги отменить Матч звезд в 2022 году.

«Мы с большой грустью объявляем о переносе Недели звезд хоккея на следующий год. Для лиги это было непростое, тяжелое решение — к главному шоу сезона уже несколько месяцев готовились не только КХЛ, МХЛ, ЖХЛ, но и регион, город, партнеры. В подготовке и организации были задействованы несколько тысяч человек, готовился большой праздник, которым и является звездная неделя: атмосфера радости, встреча игроков и болельщиков. К сожалению, нестабильная ситуация с пандемией в мире продолжает накладывать свой отпечаток на хоккейную жизнь во всех странах: отменяются турниры, переносятся матчи. Чтобы гарантировать сохранность здоровья игроков и болельщиков в текущих условиях, нам пришлось бы отменить большую часть запланированных развлекательных активностей и ввести для игроков жесткий «пузырь» после прилета, что противоречит духу мероприятия.

Отдельные слова благодарности губернатору Челябинской области Алексею Текслеру и его команде, которые проделали большую работу по подготовке к мероприятию. В регионе стабильная эпидемиологическая ситуация, но здоровье игроков и болельщиков, а также полноценное выступление сборных на Олимпиаде-2022 — приоритет лиги и региона, именно поэтому мы совместно пришли к такому непростому решению. Искренне надеюсь, что болельщики с пониманием отнесутся к данному решению. Мы через год встретимся в Челябинске", — приводит пресс-служба КХЛ слова Морозова.

Неделя звезд должна была состояться с 8 по 16 января 2022 года.