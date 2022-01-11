Президент КХЛ Морозов: «Ни один клуб не высказался за остановку чемпионата»
17:27
Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал итоги совещания с клубами по продолжению чемпионата.
— Ни один клуб не высказался за остановку чемпионата, чтобы забыть про него, как это было в 2020-м году и готовиться к следующему, — заявил Морозов. — Все хотят играть, шли долгий путь к этому и хотят проработать все совместно. Думаю, мы придем к консенсусу, предложим варианты клубам и организуем все так, как нужно.
На совещении 1 января было принято решение, что клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) продолжат проводить матчи регулярного чемпионата, несмотря на случаи заражения коронавирусом в командах.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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