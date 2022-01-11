Президент КХЛ Морозов: «Ни один клуб не высказался за остановку чемпионата»

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал итоги совещания с клубами по продолжению чемпионата.

— Ни один клуб не высказался за остановку чемпионата, чтобы забыть про него, как это было в 2020-м году и готовиться к следующему, — заявил Морозов. — Все хотят играть, шли долгий путь к этому и хотят проработать все совместно. Думаю, мы придем к консенсусу, предложим варианты клубам и организуем все так, как нужно.

На совещении 1 января было принято решение, что клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) продолжат проводить матчи регулярного чемпионата, несмотря на случаи заражения коронавирусом в командах.