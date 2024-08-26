Президент КХЛ Морозов не исключил появления в лиге клуба из Сербии

Глава Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов в эксклюзивном интервью «СЭ» оценил возможность пополнения КХЛ новыми участниками из России и заграницы.

— Каждый год продолжаются разговоры о расширении лиги. Есть сейчас хоть один клуб, желающий вступить в КХЛ?

— Задачи затащить новый клуб в КХЛ любой ценой у нас нет. Важно учитывать коммерческие и финансовые вопросы, для того чтобы иметь твердые гарантии на ближайшее будущее. Пока никто их предоставить не может. Хотя желание вроде бы есть. Для КХЛ необходимо, чтобы подход кандидата был серьезным, как это произошло в случае с «Ладой». Во-первых, дело касалось хоккейного региона. Во-вторых, разговор об инфраструктуре, финансовых гарантиях, устройстве арены и прочем начался уже с сентября. У нас было достаточно времени для устранения всех проблем. Например, замены бортов во дворце.

— Согласитесь, что неравномерное распределение команд по конференциям смотрится не очень здорово?

— Да, но для вступления необходимо не только взаимное желание, которое сейчас есть, но и наличие определенных возможностей. По нашим критериям их у потенциальных новичков пока нет.

— Дедлайн для решения о принятии нового клуба существует?

— В идеале хотелось бы определиться как можно раньше, а не в феврале или марте. Даже на горизонте каких-то вариантов сейчас не существует.

— Про зарубежные команды, учитывая всю ситуацию в мире, рассуждать странно даже в теории. Как отнеслись к слуху о планах создать клуб КХЛ в Сербии?

— С представителями «Црвены Звезды» мы встречались в Санкт-Петербурге, пригласив их на матч СКА — ЦСКА. Общались на разные темы и обсуждали дальнейшее взаимодействие. Однако из этого факта нельзя сделать вывод о неизбежном появлении клуба из Сербии в КХЛ. Возможно, через несколько лет такой вариант не будет смотреться фантастикой. Но я уже назвал критерии, необходимые для включения в лигу новой команды. Как только они будут соблюдены, можно будет рассмотреть вопрос. У «Црвены Звезды» шикарная болельщицкая аудитория, посещающая футбольные и баскетбольные матчи. Уверен, что и хоккей там любят. Все упирается в наличие необходимой инфраструктуры.

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