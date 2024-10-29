Президент КХЛ Морозов: «Шипачев долгие годы остается одним из лучших игроков лиги»

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал рекорд форварда минского «Динамо» Вадима Шипачева по количеству очков в истории турнира.

«Вадим долгие годы остается одним из лучших игроков лиги, за какую бы команду ни выступал. Его высокий игровой интеллект доставляет огромное удовольствие болельщикам и всем любителям хоккея, вне зависимости от клубных пристрастий. И звание лучшего бомбардира КХЛ всех времен — важная строчка в списке достижений Вадима, где есть два Кубка Гагарина, победы на чемпионатах мира и Олимпийских играх», — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.

Шипачев набрал 929 (291+638) очков обошел Сергея Мозякина — 928 (419+509) очков — в списке лучших бомбардиров в истории лиги.