Президент КХЛ Морозов: «Чемпионат должен продолжаться только в честной спортивной борьбе»

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал эпидемиологическую ситуацию в лиге и итоги совещания с клубами по продолжению чемпионата.

— Сегодня мы встретились с руководителями клубов и представителями Федерация хоккея России. Обсудили тяжелую ситуацию в лиге с ковидом. У нас большой прирост заболеваемости, многие клубы сидят на карантине. Эта тенденция продолжается, сегодня мы отменили два матча. Прирост — 127 заболевших человек за последнюю неделю. Такого никогда не было. Максимальный пик в ноябре составлял 30 человек. Сейчас каждый день количество заболевших только прибавляется. Появились клубы, где болеют игроки команд системы. Очень тяжело проводить чемпионат, — сказал Морозов.

Морозов также рассказал, как в лиге планируют проводить матчи на фоне распространения коронавируса.

— В обсуждении с коллегами все клубы заявили, что хотят играть. Сегодня мы думали, как продолжать чемпионат, выслушали клубы, вчера встречались с ФХР. У нас было много разных сценариев. Мы склоняемся к тому, что чемпионат должен продолжаться только в честной спортивной борьбе. Предложили наш вариант, выслушали позицию клубов. Договорились, что сделаем опрос среди клубов, так как сейчас не все высказали свое мнение. На данный момент принято решение, что клубы с отрицательными ПЦР-тестам будут продолжать играть между собой. А те клубы, где продолжаются вспышки, будут на карантине. Мы не хотим допустить распространения эпидемии на все клубы. У нас впереди Олимпийские игры, в командах много сборников, которые будут представлять свои страны, — добавил Морозов.

Ранее, 11 января, КХЛ провела внеплановое совещание с руководителями клубов, где было принято решение полноценно завершить регулярный чемпионат с возможным изменением схемы плей-офф.