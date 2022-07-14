Президент КХЛ рад решению Зарипова продлить контракт с «Ак Барсом»

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал решение нападающего Даниса Зарипова продлить контракт с «Ак Барсом» на один год.

«Рад, что у Даниса есть желание и здоровье продолжать карьеру, радовать болельщиков своей игрой. В Казани собирается серьезный состав, много хороших игроков. Данис всегда ставил цель побеждать, он заявлял о том, что хотел бы завершить карьеру на мажорной ноте, выиграть шестой Кубок Гагарина. Зарипов — без сомнения, одна из ярчайших звезд КХЛ, легенда хоккея Татарстана», — цитирует Морозова ТАСС.

В минувшем сезоне форвард принял участие в 27 матчах и набрал 12 (4+8) очков. Также Зарипов является единственным в истории КХЛ пятикратным обладателем Кубка Гагарина, три раза нападающий завоевал трофей в составе «Ак Барса».