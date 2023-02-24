Алексей Морозов: «Поздравляю Зарипова с завершением яркой карьеры, которой позавидует любой хоккеист»
Президент КХЛ Алексей Морозов отреагировал на новость о завершении карьеры нападающего «Ак Барса» Даниса Зарипова.
«Поздравляю Даниса с завершением яркой карьеры, которой позавидует любой хоккеист: пять Кубков Гагарина, три победы на чемпионатах мира, множество индивидуальных наград. Много лет мы провели вместе в одной тройке, получая невероятное удовольствие от игры и побед.
Он давно стал настоящей легендой российского хоккея и заслужил этот статус упорным трудом, профессиональным отношением к делу и преданностью игре.
Уверен, что казанским болельщикам будет не хватать его на льду, но нет никаких сомнений — чем бы Данис ни занялся после окончания игровой карьеры, он точно добьется успеха», — приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.
41-летний Зарипов — самый титулованный хоккеист в истории лиги, он пять раз становился обладателем Кубка Гагарина и является шестикратным чемпионом России.
Также Данису Зарипову принадлежит рекорд по сыгранным матчам в чемпионатах России — он провел 1324 игры.
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