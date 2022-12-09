Президент КХЛ Морозов: «На данный момент драфт в КХЛ неактуален»

Президент КХЛ Алексей Морозов оценил возможность возвращения драфта в лигу.

— Мы не поднимали вопрос возвращения драфта в КХЛ. На данный момент он неактуален. В наших реалиях нельзя копировать драфт НХЛ. Клубы занимаются детьми с раннего возраста. Надо, чтобы клубы еще больше внимания уделяли детским школам.

Драфт молодых игроков проводился в КХЛ с 2009 по 2016 год.