Президент КХЛ Алексей Морозов объяснил досрочное завершение сезона

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о причинах досрочного завершения плей-офф.

— К сожалению, мы вынуждены досрочно завершить сезон, — приводит слова Морозова официальный сайт КХЛ. — Это решение далось нелегко. Уверен, что все болельщики вместе с нами хотели увидеть продолжение борьбы за Кубок Гагарина. Однако в сложившейся ситуации гораздо важнее здоровье игроков и их близких, сотрудников клубов, работников спортивных объектов, и, конечно, болельщиков. Мы считаем, что никто не вправе брать на себя ответственность за жизнь и здоровье людей.

Решение вопроса нельзя было откладывать, всем участникам чемпионата нужна определенность для того, чтобы строить дальнейшие планы. Лига должна была принять взвешенное решение и объявить всем правила игры.

Считаю, что мы также должны постараться, чтобы нынешняя ситуация никак не повлияла на следующий сезон, чтобы он начался в привычные для команд и болельщиков сроки, а его календарь был бы ритмичным и сбалансированным.

Я понимаю тех, кто расстроился из-за отмены чемпионата, особенно болельщиков клубов, вышедших во второй раунд плей-офф. Но сейчас лучше прислушаться к рекомендациям организаций здравоохранения. Позаботьтесь о себе и своих близких. Мы обязательно и очень скоро увидимся на хоккее.