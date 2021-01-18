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Президент ИИХФ Фазель — о ЧМ-2021: «Поздний срок принятия решения — начало следующей недели»

16:43
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Президент ИИХФ Рене Фазель рассказал, когда будет рассмотрен вопрос по поводу проведения ЧМ-2021 в Белоруссии.

«Совещание с советом пройдет в понедельник после обеда.

Самый поздний срок принятия решения о будущем чемпионата мира — начало следующей недели», — цитирует Фазеля «РИА Новости».

Совещание совета IIHF запланировано на понедельник, 18 января. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210118/khokkey-1593540388.html

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