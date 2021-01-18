Президент ИИХФ Рене Фазель рассказал, когда будет рассмотрен вопрос по поводу проведения ЧМ-2021 в Белоруссии.

«Совещание с советом пройдет в понедельник после обеда.



Самый поздний срок принятия решения о будущем чемпионата мира — начало следующей недели», — цитирует Фазеля «РИА Новости».

Совещание совета IIHF запланировано на понедельник, 18 января. Начало — в 17.00 по московскому времени.