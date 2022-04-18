Третьяк назвал причину поражения «Металлурга» от ЦСКА

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал «СЭ» поражение «Металлурга» от ЦСКА в первом матче финальной серии Кубка Гагарина (1:3).

«В чем я вижу почину поражения «Металлурга»? В играх между СКА и ЦСКА был высокий темп, армейцы сегодня его сохранили. Они по скорости и по движению опережали «Магнитку», поэтому они и пришли к победе. Можно ли сказать, что Федоров тактически переиграл Воробьева? Об этом скажем, когда будет финал. Впереди паровоза идти не надо. Думаю, серия будет напряженной и интересной, потому что это две команды достойные друг друга. Мы ждем хоккей высокого класса», — сказал Третьяк «СЭ».

ЦСКА повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Вторая игра финальной серии Кубка Гагарина-2022 между командами пройдет 20 апреля в Магнитогорске, начало — в 17.00 мск.