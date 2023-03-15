Третьяк: «Жамнов не проинформировал ФХР о решении возглавить «Спартак». Мы узнали об этом из заявления клуба»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал назначение главного тренера сборной России Алексея Жамнова на аналогичный пост в «Спартак».

«Действующий контракт Алексея Жамнова с ФХР истекает 30 июня 2023 года. Жамнов не проинформировал Федерацию хоккея России о своем решении занять пост главного тренера ХК «Спартак», о новом месте его трудоустройства ФХР узнала из сообщений на официальном сайте клуба», — заявил Третьяк.

В текущем сезоне-2022/23 Алексей Жамнов руководил национальной сборной на одном международном турнире — Кубке Первого канала. Тренерский совет ФХР оценил результат турнира как неудовлетворительный.

«Спартак» объявил о назначении Жамнова во вторник, 14 марта.