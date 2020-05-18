Президент Федерации хоккея Польши рад, что тренером сборной интересуются в КХЛ

Президент Федерации хоккея Польши Мирослав Минкина прокомментировал информацию о переговорах главного тренера сборной Томека Валтонена с «Барысом».

— Это еще раз подтверждает, что мы не ошиблись в выборе Валтонена в качестве тренера, — цитирует Минкина Przeglad Sportowy. — Если он не останется, то основным кандидатом на его место будет Томаш Димкович. Мы хотим, чтобы тренер постоянно находился в Польше и координировал тренировочный процесс во всех сборных.

Вместе с «Барысом» Валтонен может возглавить и сборную Казахстана. 39-летний финн подтвердил заинтересованность в этой работе и факт переговоров.

Контракт Валтонена со сборной Польши. Ожидалось, что стороны подпишут новый договор после домашнего чемпионата мира в первом дивизионе, который должен был пройти в мае в Кракове.