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Президент «Динамо»: «Сафронов в команду не ходит»

17:08
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Президент «Динамо» Виктор Воронин заявил, что его советник Андрей Сафронов больше не приходит к команде.

«Сафронов в команду не ходит, никаких собраний с игроками не проводит. Теперь не ходит», — ответил Воронин РИА Новости Спорт.

Ранее Сафронов неоднократно появлялся в раздевалке московского «Динамо». Он ездил с командой на выездные матчи. «Динамо» выиграло последние четыре встречи в регулярном чемпионате КХЛ.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20211121/khokkey-1760046923.html

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Иван Шитик все материалы автора
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