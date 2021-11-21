Президент «Динамо»: «Сафронов в команду не ходит»

Президент «Динамо» Виктор Воронин заявил, что его советник Андрей Сафронов больше не приходит к команде.

«Сафронов в команду не ходит, никаких собраний с игроками не проводит. Теперь не ходит», — ответил Воронин РИА Новости Спорт.

Ранее Сафронов неоднократно появлялся в раздевалке московского «Динамо». Он ездил с командой на выездные матчи. «Динамо» выиграло последние четыре встречи в регулярном чемпионате КХЛ.