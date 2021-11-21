Президент «Динамо»: «Сафронов в команду не ходит»
17:08
Президент «Динамо» Виктор Воронин заявил, что его советник Андрей Сафронов больше не приходит к команде.
«Сафронов в команду не ходит, никаких собраний с игроками не проводит. Теперь не ходит», — ответил Воронин РИА Новости Спорт.
Ранее Сафронов неоднократно появлялся в раздевалке московского «Динамо». Он ездил с командой на выездные матчи. «Динамо» выиграло последние четыре встречи в регулярном чемпионате КХЛ.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю