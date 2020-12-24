Президент ЦСКА: «Мы могли объяснить потолок зарплат в 1,3 миллиарда рублей»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович поделился мнением о жестком потолке зарплат, который введен в КХЛ с этого сезона.

— У нас некоторые хоккеисты упали в зарплате в три раза. Просто не хочется публично называть их фамилии и насколько меньше они получают, чем раньше. Но еще раз с полной ответственностью говорю: потолок зарплат ЦСКА не нарушает и никаких ходов не предпринимает. Во-первых, это не нужно. Во-вторых, сейчас век технологий и быстрой передачи информации. Любое нарушение легко выявить.

— Вы говорили, что хотели бы большую сумму для потолка (она составляет 900 млн рублей. — Прим. «СЭ»). Сейчас придерживаетесь этого же мнения?

— Я придерживаюсь мнения, что на все финансовые инструменты, касающиеся клубов лиги и всего бизнес-сообщества страны, существуют экономические обоснования. Поэтому, когда потолок обсуждался, создавали рабочие группы, и все дискутировали. Но, в конце концов, у каждого клуба свое мнение. Одни скажут: «Давайте 400 миллионов». Другие: «А давайте 2 миллиарда». Ситуация неуязвима.

Когда получилась цифра 900 миллионов, мы запросили лигу предоставить экономическое обоснование. В свое время выводились звезды, потом имелись разного рода экономические рычаги. В итоге мы экономический документ от лиги не увидели. У нас же такой документ был, где мы могли бы с финансовой точки зрения, учитывая развитие КХЛ, обосновать потолок в районе 1,3 миллиарда рублей. Грамотный документ, составленный ответственными работниками. А вот почему 900? Потому что. Нет экономического обоснования.

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(Михаил Зислис, Алексей Шевченко)