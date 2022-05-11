Президент ЦСКА Есмантович: «Есть договоренность со шведским защитником. Сейчас он в НХЛ»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович на итоговой пресс-конференции прокомментировал селекцию команды в межсезонье.

«Мы сделали предложения ограниченно-свободным агентам. Это Каменев и Светлаков, — сказал Игорь Есмантович. — Есть свободные агенты: Плотников, Андронов, Нестеров и Попов. Александру сделано предложение. Мы ждем его ответа. Мы согласовали условия с Плотниковым и Дицем».

Также Есмантович отметил, что ведутся переговоры со шведским хоккеистом.

«Есть договоренность с одним шведским защитником, который приедет к нам на следующий сезон. Фамилию говорить преждевременно. Сейчас он находится в НХЛ. Могу сказать, что мы отпустили Дальбека и отпустим Гилмора. В нашем приоритете в ближайшее время поговорить с Сергеем Андроновым и оставить в команде Никиту Нестерова. Изменения в ЦСКА на следующий год будут минимальными», — добавил президент ЦСКА.