Президент ЦСКА Игорь Есмантович: «Сделаем все, чтобы Федотов провел в команде несколько лет»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович на итоговой пресс-конференции рассказал, что рассчитывает на вратаря Ивана Федотова в будущем сезоне.

«Прямо сейчас нельзя сказать, что Иван Федотов будет в ЦСКА. Но мы пытаемся сделать так, чтобы он оказался в нашей команде. Несколько месяцев назад я с ним встречался. У него есть желание, а у нас возможность, чтобы он остался в России и провел несколько лет в ЦСКА. Но сейчас Иван находится в воинской части. У него контракт с «Филадельфией» до 1 июля, который заморожен», — сказал Федотов.