Президент ЦСКА Игорь Есмантович на итоговой пресс-конференции прокомментировал переговоры с форвардом Сергеем Андроновым, который 1 мая стал свободным агентом.

— Мы в ближайшую неделю встретимся с Сергеем, — заявил Есмантович. — У нас есть договоренность с агентом. Мы бы хотели посмотреть друг другу в глаза, подумать о дальнейшем. Предложение от ЦСКА Сергею будет обязательно. Вопрос нахождения его в команде остается открытым. Он свободный агент.

Андронов играл за ЦСКА с 2009 по 2012 год, после чего отправился в США, где выступал за клубы АХЛ «Пеория Ривермен» и «Чикаго Вулвз». В 2014 году форвард вернулся в ЦСКА, где играл до конца сезона-2021/22.

В прошлом сезоне Андронов набрал 8 (6+2) очков в 46 матчах за ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ, в плей-офф у хоккеиста 1 гол в 12 играх.