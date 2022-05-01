Президент ЦСКА Есмантович рассказал, в чем поменялся Федоров как тренер в течение сезона

Президент ЦСКА Игорь Есмантович в интервью «СЭ» рассказал о работе главного тренера команды — Сергея Федорова.

— Сергей Федоров поражал спокойствием, даже когда команда проигрывала в серии. Вас, как руководителя, это беспокоило или вы полностью доверяли тренерскому штабу?

— Мы полностью доверяли тренерскому штабу. У нас проходили небольшие консультации. У ЦСКА есть важные консультанты: это и я, и Борис Петрович Михайлов. Мы часто получали отличные советы от Игоря Ивановича Сечина. Это общая и совокупная работа.

— Сейчас можно сказать, что замена Игоря Никитина на Сергея Федорова сработала?

— Она сработала на сто процентов, раз мы выиграли Кубок Гагарина. Ответ на этот вопрос намного глубже и детальнее, чем минутное интервью. Раз выиграли — безусловно, сработала.

— Сергей Федоров менялся в течение сезона как тренер?

— Конечно.

— В чем?

— Он менялся с точки зрения тактических вещей и психологии. Потому что знать и понимать хоккей — это одно. Руководить хоккеистами на льду — совсем другое. Это разные вещи. Для этого тренеру нужна выдержка, понимание, такт и психологическая работа. Сергей прошел сезон с хорошим тренерским пониманием. Считаю, что ему помогла практика на Олимпийских играх. Приехав в команду в плей-офф, они сработали с командой, как единое целое.

— Тренер-дебютант выиграл Кубок Гагарина в первый сезон. К чему стремиться дальше? Создать команду-династию?

— Почему бы и нет? Будем стремиться к этому.

Полностью интервью с Есмантовичем можно прочитать здесь.