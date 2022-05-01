Президент ЦСКА Есмантович рассказал о приоритетных целях по сохранению чемпионской команды

Президент ЦСКА Игорь Есмантович в интервью «СЭ» рассказал о трансферах клуба в этом сезоне и в планах на межсезонье.

— По ходу серии, особенно, когда ЦСКА проигрывал 1-3, припоминали, что армейцы отпустили Брендана Лайпсика и Николая Голдобина? Беспокоили ли вас эти разговоры? Сейчас, когда кубок у вас, можно сказать, что клуб не ошибся, расставшись с форвардами?

— Спорт — гибкая вещь. Мы можем это понять, когда люди приходят и уходят, и когда есть окончательный результат. Но обратите внимание, как ЦСКА играет последние пять-шесть лет, и чего достиг клуб. Мы все время в лидерах, все время на первых ролях. Все, что происходит по селекции, делается осознанно, точечно и правильно. Для этого я здесь и работаю.

— Одно из таких точечных решений — приглашение Сергея Плотникова, который покинул «Магнитку» с темным шлейфом. Не сомневались, когда приглашали его?

— Не знаю, о каком шлейфе идет речь. Я уже давал интервью по этому поводу. Мы знали, на что Сергей способен. Более того, перед тем, как он ушел в «Магнитку», мы пытались договориться с ним и «Амуром», чтобы Сергей перешел к нам. Но тогда не сложилось. Потом, как появилась эта возможность, мы отработали этот вариант и забрали Сергея в наш клуб. Считаю, что это удачная сделка.

— Построить чемпионскую команду сложно, но гораздо сложнее ее сохранить. Состав ЦСКА сильно изменится в следующем сезоне?

— Ничего пока сказать не могу. Постараемся выполнить все, что у нас намечено. Сейчас приступим к переговорам к ограниченно свободными агентами и свободными агентами. Никто их не трогал, потому что шла тяжелая серия. Нельзя будоражить хоккеистов, когда они играют в таких тяжелых матчах. Сейчас спокойно остынем, отпразднуем и примем мудрые решения.

— Какая из трех линий — вратарская, оборонительная или атакующая — вас по селекции беспокоит больше всего?

— Никакая не беспокоит. У нас отличная команда. Если мы сохраним состав, то все будет хорошо.

— Вратарь Иван Федотов — приоритетная цель для ЦСКА? Говорят, что он собирается уехать в НХЛ.

— А Сан Саныч Попов — не приоритетная цель? А Плотников? А Каменев? А Светлаков? Для меня они все приоритетные цели. Будем с этими целями работать. По Ивану Федотову пока никаких комментариев.

Полностью интервью с Есмантовичем можно прочитать здесь.