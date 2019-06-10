Президент ЦСКА Есмантович против того, чтобы делить арену со "Спартаком"

Президент ЦСКА Игорь Есмантович отметил, что ему не нравилось то, что команда вынуждена делить домашнюю арену со "Спартаком".

— Арена ЦСКА в "Парке легенд" полностью оправдала ваши ожидания?

— Она полностью отвечает нашим задачам, условия нас устраивают, - цитируют Есмантовича "Известия". - За исключением одного — я против того, чтобы делить арену со "Спартаком". Мне это трудно делать, но так сложилось, что пока я здесь ничего исправить не могу.

КХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков