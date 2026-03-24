Президент Белоруссии Лукашенко посетил первый матч минского «Динамо» в плей-офф КХЛ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил первый матч серии первого раунда Кубка Гагарина «Динамо» Минск — «Динамо» Москва.

Политик попал в эфир трансляции перед началом игры.

Минское «Динамо» заняло второе место в таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, команда проведет два первых матча серии против московского «Динамо» на своем льду.