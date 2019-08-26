Президент «Барыса»: «Боченски ничего нам не ответил»

Президент «Барыса» Борис Иванищев заявил, что клуб не намерен уговаривать вернуться нападающего Брэндона Боченски.

— Новых игроков мы всех подписали. Боченски заканчивает карьеру, ничего нам не ответил, мы не можем ждать, надо готовиться к сезону, — цитирует Иванищева Sports.kz.

Ждем на поднятие свитера на 20-летие клуба, его и Даллмэна. Все его увидите и попрощаетесь как нужно. Это будет 19 ноября примерно.

37-летний Боченски выступал за «Барыс» с 2010 по 2017 год. За семь сезонов в КХЛ он провел 399 матчей, в которых набрал 397 (160+237) очков.