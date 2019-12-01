Президент «Авангарда» верит, что Гарипов усилит вратарскую бригаду команды

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал подписание контракта с вратарем Эмилем Гариповым. Об этом сообщается на официальном сайте омичей.

— Восстановление Александра Судницина займет продолжительное время, и потому нам необходим надежный сменщик для Игоря Бобкова, — приводит слова Сушинского пресс-служба омичей. — На рынке сейчас не так много вариантов, а Эмиль Гарипов выигрывал плей-офф Кубка Гагарина, это опытный боец, знающий, что такое матчи на выбывание. Ему пришлось восстанавливаться после травмы, но уже сейчас все в порядке, Эмиль полностью готов, и мы верим, что он за счет своего опыта, старания, характера и мастерства усилит нашу вратарскую бригаду. Он очень мотивирован, а в спорте это играет важнейшую роль.

Эмиль Гарипов стал игроком «Авангарда»