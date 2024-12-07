Президент «Академии Михайлова» высказался о реконструкции арены для вступления в КХЛ

Президент «Академии Михайлова» Александр Ковалев в интервью «СЭ» прокомментировал реконструкцию стадиона в Туле для потенциального вступления команды в КХЛ.

— Можете описать процесс реконструкции ледовой арены в Туле, чтобы она соответствовала стандартам КХЛ?

— Необходимо увеличить количество посадочных мест до 5500. Определенные возможности для этого есть, но более детально об этом должны сказать специалисты, разрешено ли это по нормам безопасности, чтобы комфортно ходить на матчи.

— Как вы смотрите на то, что команда, если войдет в КХЛ, сыграет не в Туле, а в другом городе?

— Выбирая между тем, что играть дома или где-то, — ответ очевиден. В Туле все комфортно для команды, а главное — здесь наши болельщики. Если команда и начнет играть в Подмосковье или на другой арене, то это будет временный период, чтобы качественнее подготовить нашу арену.