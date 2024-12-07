Президент «Академии Михайлова» оценил возможности клуба после вступления в КХЛ

Президент «Академии Михайлова» Александр Ковалев в интервью «СЭ» прокомментировал потенциальное вступление команды в КХЛ.

— Есть понимание, на что будет претендовать «Академия Михайлова», если клуб вступит в КХЛ?

— Никто не создает команду и не заходит в лигу, чтобы быть на последних ролях. Понятно, никто не замахивается с первых лет на Кубок Гагарина, но попадание в плей-офф — вполне реальная задача.