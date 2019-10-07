Президент «Адмирала» выразил соболезнования в связи со смертью Мнацяна

Президент «Адмирала» Заирбек Юсупов выразил соболезнования в связи со смертью бывшего хоккеиста команды Самвела Мнацяна.

— Выражаю искренние соболезнования родным и близким Самвела, его друзьям, всем, кто его знал. Мы потеряли одного из самых храбрых и мужественных людей. Три полных сезона Самвел был настоящим сердцем и душой «Адмирала», надежной опорой, на которой держался весь коллектив.

И после ухода из «Адмирала» Сэм оставался частью нашей приморской хоккейной семьи. Мы навсегда запомним его, как капитана команды, верного друга, самоотверженного бойца и Мужчину с большой буквы. Не будет преувеличением сказать, что без профессионализма Самвела нам никогда не удалось бы возродить команду в 2017/2018 годах, сделать ее сильнее и проложить путь к новым победам.

Самвел больше не выйдет на лед, но память о нем будет жить в наших сердцах. Светлая память, — приводит пресс-служба клуба слова Юсупова.

Напомним, что в середине августа 2018 года стало известно о том, что у Мнацяна диагностирован рак — после удара в спину во время одного из матчей на позвонке хоккеиста образовалась опухоль, которая начала стремительно расти.

В сезоне-2017/18 он сыграл за «Адмирал» в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 3 (1+2) очка при коэффициенте полезности «-7». Всего на его счету 182 матча в КХЛ, в том числе за «Нефтехимик» и «Барыс».

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