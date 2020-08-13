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«Претензий к Аликину нет». Торгаев — о поражении от «Металлурга»

20:19
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«Амур» уступил магнитогорскому «Металлургу» в третий день Мемориала И. Х. Ромазана (2:5). После матча на вопросы журналистов ответил и.о. главного тренера хабаровчан Павел Торгаев.

— Мы рассматриваем этот турнир как этап подготовки к чемпионату КХЛ. У нас много ребят, которые претендуют на место в составе — даем играть и проявить себя всем.

Денис Голубев — в обойме, но на него легла большая нагрузка. Он сыграл все предыдущие матчи. Мы решили его поберечь и дали отдохнуть.

У Владислава Ушенина было небольшое повреждение, он восстанавливается. Надеемся, завтра он сыграет. По братьям Загорна вопрос открыт. Есть проблемы с визами. Надеюсь, они решатся в ближайшем будущем, и мы будем их использовать.

Нас подкосили удаления в начале второго периода. Соответственно, было наложение в звеньях. «Металлург» все правильно делал — наши ребята не успевали смениться.

Знаю, что Аликину было сегодня тяжело. Но таких игр в чемпионате будет много, когда вратарь должен решать исход. Поэтому к ним нужно готовиться. Претензий к нему нет. (Михаил Скрыль)

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