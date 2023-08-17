Пресс — об игре в России: «Из шведского посольства мне не звонили. О себе я не волновался»

Шведский защитник «Металлурга» Робин Пресс рассказал, что ему никто не звонил из посольства Швеции с требованием прекратить сотрудничество с российским клубом.

— Либор Шулак сказал, что сбрасывает трубки, когда ему звонят из посольства Чехии. Вы поступаете так же?

— Мне никто не звонит из посольства, я никогда не разговаривал ни с кем оттуда. Хотя понимаю, о чем вы говорите. Но что поделать — такова ситуация в мире.

— На вас никто не давил?

— Нет, — цитирует Пресса Sport24.

С 2021 года Пресс выступал за «Северсталь». В 126 матчах он набрал 69 (20+49) очков.

В сезоне-2022/23 Пресс стал третьим бомбардиром среди защитников лиги по итогам регулярного чемпионата, набрав 42 (11+31) очка в 64 матчах, и добавил еще 6 (2+4) очков в 7 играх плей-офф.