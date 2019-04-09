Премьер-министр Швеции: "Команда моей страны пока не готова участвовать в КХЛ"

Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что команда его страны пока не готова участвовать в КХЛ. Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании V Международного арктического форума "Арктика – территория диалога" в Санкт-Петербурге выступил с подобным предложением.

- Хоккей на льду. В течение многих лет мы видели прекрасных советских и российских хоккеистов, и хоккейные команды, - приводит слова Левена РИА Новости. - И моя команда сейчас не будет в состоянии участвовать в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, но мы еще посмотрим.

Напомним, КХЛ объединяет клубы из России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Латвии, Словакии и Финляндии. Действующим обладателем главного трофея лиги - Кубка Гагарина является казанский "Ак Барс".

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