Предсезонные сборы «Барыса» находятся под угрозой срыва
30 июня 2020, 19:52
Управлением физической культуры и спорта Казахстана издало приказ о приостановлении с 1 июля всех мероприятий во всех спортивных организациях на фоне второй волны эпидемии коронавируса. В последние дни в Казахстане зафиксирован резкий рост числа инфицированных, сообщает Шайба.kz.
Отметим, на начало июля у «Барыса» запланирован молодежный лагерь, а уже к середине месяца к предсезонным сборам должна приступить основная команда.
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