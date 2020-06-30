КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Предсезонные сборы «Барыса» находятся под угрозой срыва

30 июня 2020, 19:52
Теги:

Управлением физической культуры и спорта Казахстана издало приказ о приостановлении с 1 июля всех мероприятий во всех спортивных организациях на фоне второй волны эпидемии коронавируса. В последние дни в Казахстане зафиксирован резкий рост числа инфицированных, сообщает Шайба.kz.

Отметим, на начало июля у «Барыса» запланирован молодежный лагерь, а уже к середине месяца к предсезонным сборам должна приступить основная команда.

Дополнительная информация:

https://shaiba.kz/news/728658

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир