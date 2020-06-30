Предсезонные сборы «Барыса» находятся под угрозой срыва

Управлением физической культуры и спорта Казахстана издало приказ о приостановлении с 1 июля всех мероприятий во всех спортивных организациях на фоне второй волны эпидемии коронавируса. В последние дни в Казахстане зафиксирован резкий рост числа инфицированных, сообщает Шайба.kz.

Отметим, на начало июля у «Барыса» запланирован молодежный лагерь, а уже к середине месяца к предсезонным сборам должна приступить основная команда.