Нападающий «Магнитки» Андрей Локтионов прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ

— Проиграли матч 0:3, особо выделить нечего, — цитирует «БИЗНЕС Online» Локтионова. - Нужно добавлять во всех компонентах и играть с первых минут.

Почему команда такая тяжелая? Не знаю, лучше тренера спросить (улыбается). Не могу сказать, почему. Чего-то не хватает, наверное. Предсезонка была нормальная, не знаю даже, на что свалить.

Хотя не надо ни на что валить, нужно просто пережить эту черную полосу, переломить эту ситуацию, переработать и выходить с новыми мыслями, новым настроем. Нам нужно больше забивать, чтобы гора с плеч упала. Сейчас мы постоянно отыгрываемся. Нам нужно брать игру в свои руки с самого начала и вести по счету.

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