Председатель совета директоров московского «Динамо» рассказал о финансовом состоянии клуба

Председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин рассказал о финансовом состоянии клуба. В прошедшем сезоне команда вышла во второй раунд Кубка Гагарина.

— Что касается финансового состояния клуба, то финансирование спонсоров стабильное, они выделяют деньги. Мы оптимизировались и уменьшили наш бюджет. Перед руководством стоит задача еще оптимизировать, чтобы мы смогли сэкономить. Конечно, пандемия и нынешняя ситуация в мире влияет на наших спонсоров. Но на зарплатный бюджет на будущий сезон команды «Динамо» это не повлияет, только на хозяйственные расходы. Уже около 200 млн рублей мы уже сэкономили.

Возможно, проведем реорганизацию. Переведем команды МХЛ и ВХЛ из Твери в Новогорск. Переговоры на этот счет уже ведем. Идет процесс возможного слияния с питерским «Динамо», в первую очередь, в финансовом плане. (Игорь Еронко)