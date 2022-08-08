Крылов высказался о 12 стартовых матчах «Авангарда», которые пройдут на выезде

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов заявил, что команда начнет на выезде, чтобы успеть убрать все недочеты на новой арене омского клуба, которая будет сдана в эксплуатацию в начале сентября.

— Как вы относитесь к тому, что «Авангард» начнет 12 матчей на выезде?

— Мы в любом случае проведем на выезде столько же матчей, сколько и все остальные команды. Мы подстраховались. Нам нужно, чтобы «Авангард» заехал на арену и без проблем начал сезон, поэтому взяли дополнительный месяц для подготовки, чтобы наладить все системы, устранить все недочеты, провести тестовые мероприятия. Запоминается последнее. Если на последнем этапе мы ударим лицом в грязь, то все будут помнить только это, а не тот героический путь, который мы прошли.

Первая домашняя игра «Авангарда» на новом стадионе в Омске пройдет 1 октября.