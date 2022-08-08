Председатель совета директоров «Авангарда» считает, что проблемы Fan ID в стране не существует

В Сочи на футбольном стадионе «Фишт» состоялся футбольным матч, в котором приняли участие тренеры и персонал ХК «Авангард», а также представители российских хоккейных СМИ.

Команды провели два тайма по 30 минут, победил коллектив «Авангарда» под названием «Охранники Крылова» — 3:0. Сам глава омского клуба Александр Крылов отличился дважды. После игры он ответил на вопросы СМИ.

— Вчера на этом поле играл футбольный клуб «Сочи», и на футбол пришло меньше людей, чем на предсезонный турнир Sochi Hockey Open. Многие винят в этом Fan ID. Как вы к нему относитесь?

— Я не вижу проблем с Fan ID. Мне кажется, эта проблема искусственно раздута футбольными фанатами. Оформляется он очень быстро. Цифровые сервисы в нашей стране очень развиты.