Председатель совета директоров «Авангарда» рассказал об активной фазе строительства новой арены

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов поделился мнением о старте активной фазы строительства новой арены клуба.

— Сегодня мы делаем еще один шаг на пути возвращения большого хоккея в Омск, — приводит слова Крылова официальный сайт «Авангарда». — Хоккей всегда был важной частью идентичности Омска, хоккей — это то, чем по праву гордятся омичи. Успехи нашей команды в КХЛ, ее связь с болельщиками — все это нужно, чтобы вовлекать в спорт как можно больше молодых ребят, чтобы у них перед глазами был живой пример работы над собой, преодоления себя.

Мы хотим, чтобы хоккей пришел в школы, и надеемся, что правительство Омской области вместе с Министерством образования эту идею поддержат. Строительство новой Арены — важный элемент в масштабной программе развития массового спорта под эгидой «Авангарда», которая должна стать примером не только для Омска, но и для всего Востока.