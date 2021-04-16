Председатель совета директоров «Авангарда» прокомментировал ситуацию с Емелиным

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о состоянии защитника Алексея Емелина.

«В первую очередь, хочется сказать, что с ним произошла трагедия. Она произошла ночью, очень неожиданно для всех, и нужно было время, чтобы вообще разобраться, что происходит с Алексеем. Нам нужно было как можно быстрее перевезти его в Москву, чтобы приступить к лечению. За это время, конечно же, мы не могли ничего комментировать, потому что по большей части мы сами не знали, что с ним происходит. И когда речь идет о здоровье — вообще любые комментарии могут быть очень чувствительными. Поэтому мы прокомментировали тогда, когда было понятно, что, слава богу, трагедии удалось избежать, и он идет на поправку», — сказал Крылов в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, что Емелин почувствовал недомогание в три часа ночи после первого матча серии с казанским клубом. Практически сразу же его в сознании госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу. Медики после получения анализов диагностировали у Емелина токсический шок печени, однако не определили его конкретную причину.

Позже издание «Коммерсантъ-Казань» со ссылкой на пресс-службу МВД Республики Татарстан сообщило, что в анализах Алексея обнаружены следы опиатов и каннабиноидов. «Авангард» назвал эту новость провокацией, направленной на дестабилизацию обстановки в команде перед важными матчами финала конференции.

8 апреля Telegram-канал Baza сообщил, что врачи НИИ им. Склифосовского не нашли наркотиков в крови Емелина. По версии медиков, причиной острой печеночной недостаточности могла стать передозировка обезболивающими препаратами.