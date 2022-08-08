Председатель совета директоров «Авангарда» Крылов высказался о драках его игроков с «Сочи»

6 августа на предсезонном турнире Лига Ставок Sochi Hockey Open в матче «Сочи» — «Авангард» было зафиксировано сразу 9 драк.

Председатель совета директоров омского клуба Александр Крылов выразил благодарностей главному тренеру сочинцев Андрею Назарову за вызов на бой и тимбилдинг.

«Мне кажется, главное, чтобы не было грязи, — считает Крылов. — Хоккей — контактный вид спорта, и драки — его неотъемлемая часть. Когда специально подготовленные люди выходят убивать — это одно. А тут все было честно. Нам предложили — мы приняли этот вызов, подрались. Невольно поучаствовали в так называемом «тимбилдинге». Так что спасибо Андрею Назарову. Команда сплотилась, и мы победили».