Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал ситуацию с увольнением тренера детской клубной школы в Балашихе Игоря Николаева. На камеры видеонаблюдения арены попали записи, на которых во время тренировочного процесса он бил детей клюшкой по голове.

Помимо этого, Крылов высказался о попадании «ястребов» в плей-офф КХЛ и дисквалификацию форварда омичей Брэндона Макмилана за контакт с судьей.

— Вы сегодня официально попали в плей-офф. Поздравляем.

— У меня никогда не возникало сомнений в том, что мы попадем в плей-офф. Это не та задача для нашей команды, о которой можно говорить, с которой нужно поздравлять.

— Второй матч вы проводите без Брендона Макмиллана, который был наказан за столкновение с арбитром. Что думаете об этой ситуации?

— Мы приняли это к сведению. Теперь понятно, что надо судей объезжать. Если перефразировать великого Тарасова, то теперь хоккеист обязан видеть не только шайбу, партнеров, соперников и блондинку в последнем ряду, но и арбитра. Хотя судьи у нас катаются как хотят и где хотят. Будем иметь это в виду во время плей-офф.

— Допускаете, что Макмиллан мог и специально ударить арбитра?

— Нет.

— Говорят, что к вам приходила делегация родителей с просьбой оставить в школе «Авангарда» в Балашихе тренера Николаева, который применил физические методы воздействия на детей.

— Ко мне никто не приходил, но ситуация для меня в этом смысле однозначная, тут даже обсуждать нечего. То, что сделал этот тренер — не наши методы. Нельзя ставить результат во главу угла. В первую очередь мы воспитываем детей, личностей. Такие методы точно не наши. Я сейчас лечу в Омск, и там проведем специальное собрание с тренерами академии, чтобы они обратили особое внимание на этот случай. Так работать нельзя. (Алексей Шевченко)