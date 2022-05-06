Председатель ФХБ Богданович рассказал, появится ли в КХЛ второй белорусский клуб

Председатель Федерации хоккея Белоруссии Александр Богданович ответил на вопрос о вступлении второго белорусского клуба в КХЛ.

«Мы сильно не обсуждаем идею второго клуба в КХЛ. Все упирается в финансирование. Стоят задачи достичь наибольшего результата с «Динамо» — пройти во второй тур плей-офф. Это минимум», — заявил Богданович.