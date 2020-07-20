Сегодня отмечает свой день рождения нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк. Ему исполняется 42 года.

Дацюк является олимпийским чемпионом 2018 года, бронзовым призером Олимпийских игр 2002 года, чемпион мира 2012 года Он двукратный обладатель Кубка Стэнли (2002, 2008), обладатель Кубка Гагарина (2017) и чемпион России (2005).

В январе 2017 россиянин был включен в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ.