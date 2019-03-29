Правильно ли засчитали победный гол "Авангарда"?

В овертайме первого матча финальной серии Восточной конференции "Авангард" - "Салават Юлаев" (4:3 ОТ) гости взяли тренерский запрос на помеху вратарю после победного гола Сергея Шумакова.

Перед заброшенной шайбой нападающий "ястребов" Сергей Широков проезжал мимо голкипера Юхи Метсолы и, вероятно, задел финна клюшкой, что могло повлиять на его шансы отразить бросок. Однако судьи не увидели в действиях форварда хозяев нарушения и засчитали гол.

Напомним, что в стартовой игре финала "Запада" ЦСКА - СКА (2:1) арбитры отменили шайбу Евгения Кетова из-за визуальной помехи голкиперу Илье Сорокину со стороны защитника петербуржцев Антона Белова.

Все о КХЛ - здесь