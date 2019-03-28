Правильно ли отменили гол СКА?

В первом матче финала Западной конференции ЦСКА – СКА при счете 2:1 в пользу московских армейцев шайба после броска форварда гостей Евгения Кетова оказалась в воротах Ильи Сорокина.

На пятачке находился Антон Белов, который закрывал обзор голкиперу ЦСКА. Главные арбитры матча Евгений Ромасько и Сергей Беляев после видеопросмотра отменили взятие ворот с формулировкой "визуальная помеха вратарю".

Формально судьи правы: Белов действительно находился в площади ворот, заехав коньками туда на пару-тройку сантиметров. При этом зачастую такие шайбы все равно засчитываются: определение "визуальная помеха" вряд ли может носить полностью объективный характер. Отметим, что в НХЛ подобный гол вряд ли бы отменили.

Вот как прокомментировал момент "СЭ" известный в прошлом арбитр Леонид Вайсфельд:

– Площадь ворот имеет трехмерную форму, – заявил Вайсфельд. – Когда Белов поднимал ногу, он все равно находился в площади ворот, перед голкипером – на линии броска. Значит, это визуальная помеха. Это мое предположение, потому что я не вижу всех повторов, которые показывают в судейской комнате.

Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги разъяснил эпизод так:

На 34-й минуте матча после шайбы, заброшенной в ворота хозяев Евгением Кетовым (№40), главный тренер ЦСКА взял запрос на блокировку вратаря. После видеопросмотра было определено: в момент, когда шайба забрасывалась в ворота, атакующий хоккеист частью своего тела находился в площади ворот и перекрывал обзор вратарю, СЛЕДОВАТЕЛЬНО была блокировка вратаря. Взятие ворот не засчитывается.

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