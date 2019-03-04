Правильно ли арбитры засчитали победный гол СКА?

Победный гол СКА в овертайме четвертого матча серии первого раунда плей-офф КХЛ со "Спартаком" (3:2) привел к спорному эпизоду. Красно-белые взяли челлендж на положение "вне игры", однако судьи засчитали взятие ворот. Это решение арбитров правильное - на повторе видно, что Максим Карпов получил шайбу в тот момент, когда один из его коньков еще не находился в зоне москвичей, поэтому офсайд и не был зафиксирован.

Правда, хоккеисты "Спартака" были недовольны другим эпизодом, который произошел в этой атаке гостей: за воротами Юлиуса Гудачека форвард СКА Ярно Коскиранта ударил клюшкой по клюшке защитника столичного клуба Ярослава Дыбленко и выбил ее из рук. Арбитры имели право удалить финского форварда, но не сделали этого. Через несколько секунд Давид Рундблад забросил победную шайбу. Отметим, что челлендж на подобное нарушение команды брать не могут. (Павел Климовицкий)