"Правду говорить нельзя, врать не буду". Немировски - о поражении от "Барыса"

Главный тренер "Торпедо" Дэвид Немировски после поражения от "Барыса" в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ (1:3) кратко прокомментировал итог этой встречи.
- Правду нельзя говорить, врать не буду. Счет 3:2, едем дальше, - приводит слова Немировски официальный сайт "Барыса".
Счет в серии составляет 3-2 в пользу "Барыса". Следующий матч пройдет 8 марта в Нижнем Новгороде.
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http://www.hcbarys.kz/news/item/14-finala-vostoka-igra-5-barys-torpedo-press-konferenciya-glavnyh-trenerov-video/
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