"Правду говорить нельзя, врать не буду". Немировски - о поражении от "Барыса"

Главный тренер "Торпедо" Дэвид Немировски после поражения от "Барыса" в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ (1:3) кратко прокомментировал итог этой встречи.

- Правду нельзя говорить, врать не буду. Счет 3:2, едем дальше, - приводит слова Немировски официальный сайт "Барыса".

Счет в серии составляет 3-2 в пользу "Барыса". Следующий матч пройдет 8 марта в Нижнем Новгороде.

Все о КХЛ - здесь