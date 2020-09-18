Права на сыновей тренеров «Трактора» перешли в «Югру»

Состав «Югры» пополнили форвард Никита Тертышный и защитник Илья Гатиятулин, сообщает сайт клуба.

Челябинские воспитанники перешли в «Югру» в обмен на денежную компенсацию.

Тертышный за югорчан в прошлом сезоне провел 13 игр регулярного чемпионата ВХЛ и 9 матчей плей-офф, набрав суммарно 12 очков (8+4). Лучший снайпер «мамонтов» в розыгрыше Кубка Петрова (4+1) в межсезонье вернулся домой, но закрепиться в основном составе в «Тракторе» не получилось.

Форвард 1998 года рождения суммарно в ВХЛ провел 146 матч, забросив 32 шайбы при 48 результативных передачах.

Гатиятулин уже второй сезон проводит на уровне ВХЛ. В МХЛ защитник 2000 года рождения провел 69 матчей и набрал 16 очков (9+7) при показателе полезности «плюс 30».