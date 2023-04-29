Появилось видео из чемпионской раздевалки ЦСКА

Появилось видео, как ЦСКА отмечает победу в Кубке Гагарина-2023 в раздевалке после седьмого матча финальной серии с «Ак Барсом» (3:2, 4-3).

ЦСКА выиграл трофей второй раз подряд и третий в истории. По числу побед армейцы сравнялись с «Ак Барсом».