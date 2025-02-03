Поваров стал генеральным директором «Лады»

Наблюдательный совет «Лады» утвердил Игоря Поварова на должность генерального директора клуба.

«Игорь Сергеевич имеет большой опыт работы в сфере профессионального спорта и зарекомендовал себя как эффективный руководитель», — говорится в заявлении клуба.

После 49 матчей «Лада» набрала 42 очка и занимает 10-е место в таблице Восточной конференции.