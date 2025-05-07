Поваров покинул пост генерального директора «Лады»

Игорь Поваров покинул пост генерального директора «Лады», сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

«Клуб благодарит Игоря Сергеевича за работу и желает ему успехов в дальнейшем. О последующих кадровых изменениях будет сообщено дополнительно», — говорится в cообщении команды.

Поваров занимал данный пост с февраля 2025 года.

По итогам регулярного чемпионата «Лада» с 54 очками заняла 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не прошла в плей-офф.